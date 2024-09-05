İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında Filistin Televizyonunda çalışan Ali Dar Ali isimli gazeteci ile serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 16 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.