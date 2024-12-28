İsrail askerleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'yi alıkoydu

İsrail ordusu, kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü" ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe vermesi ve hastanedeki tüm kişileri silah zoruyla tahliye etme girişiminin ardından hasta ve yaralıların hayati tehlikesi konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bir kısım hasta ve yaralının suyu, elektriği ve tıbbi personeli olmayan Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni dün yaktığını, bunun sonucunda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların da bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurmuştu.