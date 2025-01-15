İsrail askerlerinin geçişi sırasında patlama: 2'si ağır 3 yaralı

Batı Şeria'da askeri araçların geçişi sırasında yaşanan patlamada İsrail ordusuna ait 3 asker yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Nablus, Kalkiliya ve Beytüllahim kentlerine baskınlar düzenledi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiye beldesine giren İsrail askerleri, Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. İsrail askerlerinin baskınına taş atarak engel olmak isteyen Filistinli gençlere, askerler gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

3 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Taraflar arasında silahlı çatışmalar yaşanırken bölgeden ağır patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyada, İsrail ordusuna ait araçların geçişi sırasında patlama yaşandığı ve bir askeri aracın hasar gördüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusundan Kabatiye'deki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, bir askeri aracın devriye sırasında yaşanan patlama nedeniyle hasar gördüğü belirtildi.

Olayda 3 İsrail askerinin yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

KALKİLİYA'DA 3 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail ordusu, Kalkiliya kentinin çeşitli mahallelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri, baskınlar sırasında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

FİLİSTİNLİLERİN ALTIN VE PARALARI ALINIYOR

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, burada Filistinli "Zagir" ailesinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, arama yaptıkları evlerde Filistinli ailelerin altınlarını ve paralarını aldığını aktardı.

Askerlerin ayrıca baskın düzenledikleri evlerde eşyalara zarar verdiği ve ciddi hasara neden oldukları ifade edildi.