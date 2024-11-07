İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems Mülteci Kampı bölgelerine baskın düzenlerken, olaylarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine dört buldozerin askeri araçların korumasıyla batıdan baskın yaptığını bildirdi.

Araçların Yunus ve İktiba kavşaklarından geçerek Nur Şems Mülteci Kampı'na yöneldiği belirtilirken, Nur Şems Mülteci Kampı'nın girişindeki Seyf Ebu Lebde kavşağı yakınlarına konuşlandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, daha önceki saldırılarında Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Nablus Caddesi üzerindeki binaları yıkarak altyapıyı tahrip etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskını sırasında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Faysal Selame ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bombalı saldırısında bir kadın ve bir engelli olmak üzere 4 kişinin yaralandığını açıkladı.