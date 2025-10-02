İsrail askerlerinin Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması saldırılarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamalarda, İsrail tarafından 15 gemiye müdahale edildiği, 25'i Türk olmak üzere 201 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.

Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.