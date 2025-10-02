İsrail askerlerinin Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada
Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırıları sürüyor. Açıklamalara göre 15 gemiye müdahale edilirken, 25’i Türk 201 aktivist gözaltına alındı. Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye yapılan baskın anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması saldırılarını sürdürüyor.
Yapılan açıklamalarda, İsrail tarafından 15 gemiye müdahale edildiği, 25'i Türk olmak üzere 201 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.
Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.