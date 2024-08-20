İsrail, askerlikten muaf tutulan yedek askerleri göreve çağırdı

İsrail ordusu, askerlikten muaf tutulan yedek askerleri, göreve çağırmaya başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı (Yoav Gallant), daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulan ve halen hizmet yaşında olan yedek askerlerin, kuvvet eksikliği nedeniyle göreve geri çağrılması talimatı verdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu kararın düzenli ve yedek kuvvetlerin durum ve faaliyet hacminin değerlendirilmesi ve ordunun asker sayısını artırmayı planladığı süreç çerçevesinde alındığı belirtildi.

Ordunun, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yedek askerlerin başvurularını almaya başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, dönmeye uygun görülen kişilerin gerekli görüldüğünde çeşitli birimlerde görevlendirileceği kaydedildi.