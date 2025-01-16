İsrail, ateşkes anlaşması için Doha'da görüşmeleri sürdürüyor

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail müzakere heyetinin anlaşmaya ilişkin detayları ele almak üzere hala Doha'da oldukları kaydedildi.

Haberde, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları görüştüğü aktarıldı.

İSRAİL KABİNEYİ ERTELEDİ, HAMAS'I SUÇLADI

İsrail’de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takasını oylamak için bu sabah toplanması bekleniyordu ancak Netanyahu’nun ofisi, başka bir tarih belirtmeden toplantının ertelendiğini duyururken Hamas'ı, anlaşmanın bazı maddelerinden caydığını iddia ederek taslağı değiştirmekle suçladı.

İsrail basınında, Başbakan Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten hükümetten çekilmeyeceğine dair güvence alana kadar Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamayı ertelediği yorumları yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet, 11 Ocak Cumartesi Doha'ya gitmişti.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.