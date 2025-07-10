İsrail ateşkes dinlemiyor

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Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 105 ölü ve 530 yaralı getirildi. Can kaybı 57 bin 680’e, yaralıların sayısı ise 137 bin 409’a yükselirken Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinden bir sonuç alınamadı.

Yapılan saldırılarda İsrail ordusu, zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları, mülteci kamplarını ve sığındıkları yardım noktalarını hedef aldı. Kaynaklara göre şafaktan beri 26 Filistinli hayatını kaybetti, son 24 saatte hastanelere götürülen ölü sayısı 105’e ulaştı.

Han Yunus’ta bulunan bir çadıra yapılan saldırıda 10’unun aynı aileden olduğu söylenilen 20 kişi hayatını kaybetti. Şati Mülteci Kampına yapılan ikinci bir hava saldırısı sonucu ise 30’dan fazla Filistinli yaralandı. Saldırı sonrası çıkan yangın, bitişiğindeki binalar ve çevresindeki çadırları da etkiledi ve birçok Filistinli’nin yaralanmasına ve can kaybına neden oldu. Refah şehrinin güneyindeki bir yardım noktasında bekleyen Filistinlilerin 6’sı hayatını kaybetti, birçokları yaralandı.

Şifa Hastanesi’nin müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, hastanedeki elektrik kesintisi nedeniyle kritik saatlerden geçtiklerini ve yüzlerce hayatın tehlikede olduğunu ifade etti. Jeneratörler için yeterli yakıt kalmaması ve sonucunda gerçekleşen elektrik kesintileri, Gazze’de faaliyet vermeye devam eden hastaneler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Gazze’de görev yapan doktorlar, tedavi ettikleri yaralıların büyük bir kısmının ABD-İsrail birlikteliğinden çıkmış Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)’nın dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışırken vurulduklarını söylediklerini aktardı.

SONUÇ VERMEYEN ATEŞKES

Geçtiğimiz haftalarda Trump, Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek potansiyel 60 günlük bir ateşkesin şartlarının İsrail tarafından onaylandığını söylemişti. Bu açıklama, bakışları Hamas’a yöneltmiş ve ateşkesin şartları hakkında konuşmaları başlatmıştı. İki tarafın da onayıyla başlayan ateşkes görüşmeleri, ortak karara varılamayan şartlar nedeniyle sonuç vermedi. Yetkililere göre, anlaşmazlığın temel nedeni Hamas’ın, Gazze’ye insani yardımların GHF yerine Birleşmiş Milletler aracılığıyla ulaştırılmasını talep etmesi; ancak bu talebin İsrail tarafından reddedilmesiydi. Aynı şekilde İsrail’in, Hamas’ın başka bir talebi olan Gazze’de konuşlandırdığı birlikleri geri çekmeyi reddettiği söyleniliyor.

‘TEPKİ YETERSİZ’

60 günlük ateşkes görüşmelerinin çökmesinin ardından Gazze’ye yönelik artan saldırılara karşı uluslararası tepki yine zayıf kaldı. Birleşmiş Milletler ve bazı Batılı ülkeler, sivil kayıpların artmasından dolayı endişe duyduklarını belirtse de, İsrail’e yönelik somut bir yaptırım ya da ateşkesi zorlayıcı diplomatik baskı henüz uygulanmadı. Sivil kayıplar rekor düzeye ulaşırken, etkili yaptırımların gündeme bile gelmemesi, uluslararası toplumun çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi.