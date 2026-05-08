İsrail ateşkes dinlemiyor: Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 32 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana birçok beldeyi hedef aldı.

NNA'nın haberine göre, Aşağı Homin beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda 4 kişi öldü.

İsrail'e ait İHA'lar Sultaniye, Haris, Deyr Antar, Aşağı Homin ve Arap Cel beldelerini de hedef aldı. Sultaniye'deki saldırıda 4, Arap Cel'de ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Şuba ile Kefr Hammam beldeleri arasında seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 1 sivil savunma personeli hayatını kaybetmişti.

Düveyr beldesine düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, Cebşit beldesinde bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü.

NNA'nın haberinde İsrail uçaklarının öğle saatlerinde Beyt Yahun, Şakra, Kefre, Beraşit, Safad Battih, Ayta el-Cebel ve Tulin beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 5 kişinin öldüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu ülkenin güneyindeki Mifedon beldesinde 1, Ankun beldesinde 2, Tora beldesinde 4, Zerariye beldesinde ise 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan İsrail topçuları, sabah saatlerinde Kalile, Maaliyye ve Hinniye beldeleri arasında kalan bölgeyi bombaladı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde ayrıca Abbasiyye, Numeyriyye, Tayr Falsay, Halusiyye, Yukarı Halusiyye, Tora ve Marake beldeleri için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

HİZBULLAH: MİSİLLEME YAPTIK

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, ateşkes ihlallerine karşılık işgal altındaki Bayyada beldesinde sabah saatlerinde bir iş makinesinin İHA ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesindeki İsrail askerlerinin roket saldırısıyla hedef alındığı, Deyr Suryan beldesinde ise İsrail askerleri ile bir Merkava tankına saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah, gün içinde, 24'ü Lübnan'ın güneyi ve 2'si İsrail'in kuzeyinde olmak üzere, İsrail askerlerini, üslerini ve araçlarını toplam 26 kez hedef aldığını duyurdu.​​​​​​​