İsrail ateşkes gününde Gazze'yi vurdu: 24 can kaybı

İsrail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmeden önce İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine saldırılarını sürdürdü.

Saldırılar sonucu yükselen dumanlar, İsrail'in Sderot bölgesinden görüntülendi.

SALDIRILARDA ÖLENLER VAR!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan sivillerin evlerini hedef aldı. Saldırı sonucu ölenler ve yaralananlar Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun binalara tuzak yerleştirmesi sonucu evlerine geri dönen Filistinlilerin saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Filistinli sağlık kaynaklarının AA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail helikopterinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki, Refah kentinin batısında yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Sitafavi ve El-Kerame bölgeleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini yoğun topçu bombardımanın tabi tuttu.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneyinde Filistinlilerin ev ve arazilerine de ateş açıldı.

Son birkaç saatte İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi, Refah'ın doğusu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinlilerin yerleşim alanlarını bombalamasında artış yaşandığı ifade edildi.

Han Yunus kentinde de yoğun top atışları gerçekleştiren İsrail ordusunun, Deyr el-Belah kentinde düzenlediği hava saldırıları yangınlara neden oldu.

Görgü tanıkları, Refah kentinde devam eden topçu ve hava saldırılarının yanı sıra İsrail askeri araçlarının kent merkezinden Mısır sınırı boyunca, Philadelphi Koridoru'na doğru hareket ettiğini paylaştı.

10 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bubi tuzakla bir evi patlatması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı verilmedi.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, sabah yürürlüğe girmesi gereken ateşkese rağmen, Gazze Şeridi’nde hava ve topçu saldırılarına devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin ve savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bir dizi hedefe saldırı düzenlediği belirtildi.

24 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 24 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 5, Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.