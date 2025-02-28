İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor: 1 Filistinli öldü, 2 kişi yaralandı

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze'nin güneyindeki Refah kentini merkezini hedef aldı.

İsrail saldırısında 18 yaşındaki Rad Nidal el-Amvasi hayatını kaybetti.

Gazze kent sahilinde ise İsrail hücumbotlarının ateş açması sonucu 2 Filistinli balıkçı yaralandı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Geçen sürede anlaşmayı sık sık ihlal eden İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin birinci aşaması, 1 Mart'ta sona eriyor.