İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran’la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran’a verdiği sürenin dolmasına 1,5 saat kala açıklama yapan Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nın tam, derhal ve güvenli şekilde açılmasını kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz” dedi.

Trump’ın açıklamasının ardından İran’dan da yanıt geldi. İran, iki ülke arasındaki müzakerelerin Pakistan’da yapılacağını duyurdu. İran basınında yer alan haberlere göre, ateşkes anlaşması İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney tarafından da onaylandı.

İran’dan yapılan açıklamada, “Pakistan’da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz” denildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran ile ABD ve müttefikleri” arasında varılan iki haftalık ateşkesin Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığını ve kararın hemen yürürlüğe girdiğini açıkladı.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.