İsrail ateşkes oylamasını erteledi: Hamas'a suçlama

İsrail, Hamas’ı ateşkes anlaşmasının bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını erteledi.

Hamas yönetimi ise anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ve Hamas tarafından ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerine katılan temsilciler dün Gazze'de bir ateşkes anlaşması üzerine uzlaşmıştı.

Dün uzlaşılan anlaşmada özülmesi gereken kimi teknik detaylar bulunduğu, İsrail güçlerinin kontrolünde olan Mısır-Gazze sınırındaki bölgenin durumu üzerine son pazarlıkların yapıldığını belirtilmişti.

ABD’nin gelecek hafta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden bir rehine anlaşmasına varıldığını duyurdu ve İsrailli rehineler için “Kısa bir süre içinde serbest bırakılacaklar’’ ifadelerini kullanmıştı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlandığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak’ta başlayacağını açıklamıştı.

Anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından resmi olarak bugün onaylanması bekleniyordu ancak kabine toplantısı ertelendi.