İsrail ateşkes tanımıyor: Gazze ve Lübnan’a saldırı

Dış Haberler

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’da yapılan ateşkeslere rağmen saldırıları sürüyor. Güney Lübnan’da Hizbullah altyapılarını hedef aldığını açıklayan İsrail ordusunun Gazze’de düzenlediği hava saldırılarında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus’ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu ayrıca ramazan öncesinde Batı Şeria'da "gerginliğin yükselmesine neden olma ihtimali" bahanesiyle Filistinlileri toplu şekilde alıkoymaya başladı. İsrail ordusu, Hizbullah’ı “terör altyapısını yeniden inşa etmekle" suçladı.