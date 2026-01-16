İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de işgalini genişletiyor!

Uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması uyarınca "Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusunun, bölgede bu fiili sınırı işaretleyen blokların yerini değiştirerek işgalini ilerlettiğini gösterdi.

BBC'nin teyit hattı, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında belirlenen "Sarı Hat"ta yönelik uydu görüntülerini inceledi.

Görüntülere göre, İsrail güçleri, bu fiili sınırın geçtiği yerleri belirleyen sarı beton blokları en az üç bölgede Gazze'nin daha da içlerine taşıdı.

16 BLOK GAZZE'NİN İÇ BÖLGELERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ve Cibaliye bölgesi ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde toplam 16 bloğun yeri değiştirildi.

Tuffah Mahallesi'nde 27 Kasım 2025 ile 25 Aralık 2025 arasında yeri değiştirilen en az 7 beton blok, Gazze'nin iç bölgelerine ortalama 295 metre daha ilerletildi.

Beton blokların yanı sıra "Sarı Hat"tı işaretlemede kullanılan diğer işaretleyicilerin de yarısından fazlasının sınırın çok daha ilerisine taşındığı görüldü.

"Sarı Hat"tın yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bir bölümünün ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden üç ay geçmesine rağmen bölgede fiziki işaretlerle belirlenmediği de gözlemlendi.

Böylece İsrail'in, ateşkes anlaşması gereği ordusunu çekmek zorunda olduğu bölgeyi genişlettiği tespit edildi.

İSRAİL ORDUSU, HATTIN ÖTESİNDE SALDIRI VE YIKIMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca uydu görüntüleri ve incelenen diğer videolar, İsrail ordusuna ait araçlarının "Sarı Hat"tın ötesinde defalarca faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Görüntülerde, İsrail güçlerinin bazı yerlerde blokların taşınmasının ardından yakınlardaki binaları da buldozerlerle yıktığı, yerle bir edilen yapıların sayısının yüzlerce olduğu gözlemlendi.

"Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürüyor ve çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.