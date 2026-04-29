İsrail ateşkese rağmen katlediyor: Gazze'de can kaybı 72 bin 599'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 599'a yükseldi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı 823'e çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CANSIZ BEDEN BULUNUYOR

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 7 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 823 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 308 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 763 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 599'a, yaralı sayısının da 172 bin 411'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​​