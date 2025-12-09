İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a havadan saldırdı!

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki İzze, Romin ve Erkin beldelerinin bulunduğu vadi ile Ciba beldesi, Zefta Vadisi ve Safi Dağı'nı hedef aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Saldırıda Ciba beldesindeki birkaç evin zarar gördüğü ifade edildi. Lübnan makamlarından ise can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait yapıların hedef alındığı iddia edildi.

Hizbullah'ın Rıdvan Güçlerine ait bir eğitim kampının, askeri yapıların ve bir fırlatma sahasının vurulduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun bu saldırıları ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle düzenlediği savunularak, tehlikelere karşı saldırıların sürdürülmesi tehdidinde bulunuldu.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.