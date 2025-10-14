İsrail ateşkese uymuyor: Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail'in ateşkes kararına rağmen evlerine dönmeye çalışan 3 Filistinliyi öldürdüğü öğrenildi. Daha önceki saldırılarda yaralanan 2 Filistinli de yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentinde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtildi.
İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin eş-Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Haberde ayrıca, İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.