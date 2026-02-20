İsrail ateşkesi ihlal ediyor: Gazze Şeridi bombalandı!

İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri sürüyor.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin doğusunda iki hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde İsrail araçlarından sivillerin evlerine ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı, ayrıca aralıklı topçu atışları yapıldı.

BİNA VE TESİSLER PATLATILDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda bulunan bina ve tesisleri patlatarak yıktı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de İsrail araçlarından yoğun ateş açıldığı bildirildi.