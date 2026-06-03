İsrail ateşkesi ihlal ediyor: Lübnan'da 7 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.

2 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun Sur'da Mamura-Hoş yolu üzerinde düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından düzenlenen saldırıda ise 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Sur'a bağlı Bazuriyye beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

EV VE İŞ YERLERİNDE MADDİ HASAR YAŞANDI

Öte yandan sabah saatlerinde Mercayun bölgesindeki Arid Mercayun'da art arda 3 şiddetli patlama meydana geldiği; Dibbin ve Arid Dibbin bölgelerinde de gece boyunca patlamalar yaşandığı aktarıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Cedide Mercayun beldesindeki bina ve dükkanların camlarının kırıldığı kaydedildi.

İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu'nda seyreden pikap tipi bir aracı hedef aldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye'ye bağlı Kefer Tebnit beldesine hava saldırısı düzenledi.

Güneydeki Bint Cubeyl kentine bağlı Tebnin beldesine düzenlenen saldırıda ise yaralananların olduğu bildirildi.

İSRAİL'DEN 3 BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, güneydeki Arzi, Mezraat Kevseriyet er-Rız ve Zerariyye beldelerine saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

Adraee, bölgede yaşayan halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.