İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze’de 24’ü çocuk 63 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 24’ü çocuk olmak üzere 63’e yükseldiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

SALDIRILARDA 63 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu hedef aldığı son saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaraladığı bildirildi.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nde görevli sağlık yetkilileri de İsrail güçlerinin kentin batısındaki El-Cela Caddesi'ndeki Abdulal kavşağı yakınlarında bir apartmanı hedef alarak düzenlediği saldırıda bir çocuğun öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını dile getirdi.

Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti. Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.

Toplantıdan çıkacak sonuca göre İsrail Başbakanı'nın karar vereceği kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu sarı hattı genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN İŞGALİ GENİŞLETME KARARINI ABD İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesinin ardından İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi içinde işgal ettiği "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararını ABD ile görüştüğü öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında çekildiği ve işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararı aldı.

İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle bu adımı koordine etmek için görüşmeler yürüttüğünü paylaştı.

Netanyahu'nun, Asya'da bölge seyahatindeki ABD Başkanı Donald Trump'a durumu görüşmek için ulaşmaya çalıştığı ancak buna karşın İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine İsrail Başbakanı'nın Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrailli esirlerin getirilmesinden sorumlu komutan Nitzan Alon ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin Netanyahu ile istişare görüşmesine katıldığı kaydedildi.

Öte yandan, son günlerde Katar ve ABD'nin bazı Batı ülkelerindeki yetkililerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin geri getirilmesi ve ateşkesteki diğer pürüzlerin aşılması için görüşmeler yürüttüğü paylaşıldı.

Görüşmelerde, arabulucuların ABD, İsrail, Katar, Türkiye ve Mısır'dan uzman ekiplerin Gazze'ye girerek buradaki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilmesi için çalışmalara katılması İsrail'e teklif edildi.

Buna karşın, İsrail'in bu teklifi reddettiği sadece Mısır'dan ekiplerin girmesine izin verdiği belirtildi. Mısırlı ekipler ise esirlerin cenazelerinin bulunmasının zor olduğunu bunun için daha fazla uzman ekibin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan Amerikalı yetkili, Trump yönetimi üst düzey yetkililerinin Netanyahu'nun ekibine, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli ölü esirleri tesliminde gecikmesinin "somut bir ihlal teşkil etmediğini" belirterek, İsrail'e "ateşkesi sonlandırmaya yol açacak radikal adımlardan kaçınmasını talep ettiklerini" aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cesedin daha önce alınan bir esire ait ceset kalıntıları olduğunu iddia etmişti.