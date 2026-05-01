İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor: Lübnan'da can kaybı 2 bin 618'e ulaştı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 618’e, yaralı sayısının ise 8 bin 94’e ulaştığını açıkladı. 17 Nisan'da başlayan ve süresi uzatılan ateşkese rağmen süren saldırılarda 16 hastane zarar görürken, 103 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.