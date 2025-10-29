İsrail, ateşkesten bu yana 100'ü aşkın Filistinliyi katletti!

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100'ü aştı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıpların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

KATLEDİLENLERİN 35'İ ÇOCUK

İlerleyen saatlerde Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 12 saatten az bir süre içinde düzenlediği saldırılarla 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "12 saatten daha kısa bir süre içinde İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde korkunç katliamlar icra etti" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldıralar sonucu 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran ve katliamların "arabulucular ile uluslararası toplumun gözü önünde" gerçekleştiğine dikkati çeken Basal, uluslararası toplumun buna sessiz kaldığını, 2 yıldan fazla süredir akan kanı durdurmak için hiçbir gerçek adım atılamadığını savundu.

Salı günü akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne yoğun bir hava ve topçu bombardımanı başlatan İsrail ordusu, bugün ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

GAZZE’DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

Son olarak, İsrail’in dün akşamdan itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda daha önce 24’ü çocuk 63 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.