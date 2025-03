İsrail, Azerbaycan'ın devlet petrol şirketine doğalgaz arama ruhsatı verdi

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'a İsrail sularında doğalgaz arama ruhsatı verdiğini açıkladı.

Eli Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İsrail, British Petroleum ve İsrailli NewMed'in yanı sıra Azerbaycan'ın SOCAR şirketine de kendi sularında gaz arama ruhsatı verdi" dedi.

"Yaklaşık iki yıl önce Dışişleri Bakanı olarak Azerbaycan'ın İsrail'deki büyükelçiliğinin açılışını yapmıştım" diyen Cohen, "Şimdi ise Azerbaycan'ın devlete ait enerji şirketi SOCAR ilk kez kendi sınırları dışında gaz arama çalışmalarına yatırım yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu tarihi bir dönüm noktasıdır ve İsrail Devleti'ne duyulan güvenin muazzam bir göstergesidir" ifadesini kullanan Cohen, şunları söyledi: "Doğalgaz, başta Ortadoğu olmak üzere dünya genelinde ekonomik ve jeopolitik konumumuzu güçlendiren stratejik bir varlıktır. Bu nedenle Enerji Bakanı olarak benim politikam, hem iç kullanım hem de ihracat için doğalgaz üretimini arttırmaktır."

Cohen, açıklamasında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov'a teşekkür ederek, "Birlikte, uluslarımız ve halklarımız arasındaki bağları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

