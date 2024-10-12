İsrail bahanesiyle cebimize el attılar

Politika Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘İsrail’in gözü bizim topraklarımızda’ açıklamasıyla başlattığı iç cephe tartışması ve çizdiği olası savaş senaryolarıyla muhalefeti yeni bir sınır çizmek isterken AKP grubu da dün savunma sanayini güçlendirme bahanesiyle gözü yurttaşın cebine dikti.

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine göre kredi kartı kullanıcılarından ‘Savunma Sanayi Fonu’ için yıllık 750 lira ‘katılma payı’ almayı teklif edildi. Limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartı kullanıcılarından temin edilmek istenen katkı payını savunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de tıpkı Erdoğan gibi İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olabileceğini öne sürdü.

Güler, “İsrail Lübnan’ı ve İran’ı hedefe koyan bir saldırı silsilesi sürdürüyor. Bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağının garantisi yok. Tüm bunlar yaşanırken sınırımızdaki terör koridoru kurma çabaları bitmiş değil. Coğrafi olarak tüm bu sıcak gelişmelerin tam ortasındayken, bizim savunma sanayimizi her zamankinden daha güçlü hale getirmemiz şarttır” ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na para aktarmayı amaçlayan kanun teklifinin öne çıkan maddeleri şöyle:

• Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar.

• Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira.

• Noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3.000 lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira.

• Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınacak.

Tahsil edilirken Sanayii Destekleme Fonu’na pay ayrılan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni düzenleme yapılıyor. Buna göre halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alınacak. Bunlar tarifenin en düşük tutarı ile vergilendirilecek.

Özel Tüketim vergisinde drone’lar ve ÖTV matrahı 5 bin TL üzerinde olan kol saatleri verginin kapsamına alınacak.

MİLİTARİST BİR ALGI İLE YÖNETMEYE BAŞLADILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise verilen teklife tepki gösterdi. “Vatandaşın attığı her adımda vergi alan AKP, şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor” diyen Karabat şöyle konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise verilen teklife tepki gösterdi. “Vatandaşın attığı her adımda vergi alan AKP, şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor” diyen Karabat şöyle konuştu:

“Topladığınız vergiler yetmiyor, bir de bunu mu uydurdunuz? Savunma sanayi gibi stratejik bir sektörü buna alet ederek, kötü ekonomi yönetimini örtmeye çalışıyorlar. Sakın ola ki halkın milli duygularını istismar edip itiraz edenleri hedefe koymayın. Beceriksiz ekonomi ve bütçe yönetiminiz yüzünden ülkenin her tarafında bir defo oluşmuş durumda. Milyonlarca çocuğumuz okullarında temizlik yapılmadığı için pislik içinde eğitim görüyor. Bunlara acil çözüm bulun diyoruz, karşımıza savunma sanayi ile çıkıyorlar. Türkiye’yi bir tehdit altında, savaşa hazır, militarist bir algı ile yönetmeye başladılar. Çünkü halkın esas gündemi ekonomi, geçim sıkıntısı. Halkın sorunlarına çare bulamadıkları için milli ve dini duyguları kendilerine kalkan yapıyorlar. Savunma sanayi hepimizin gözbebeği, ama kalkıp bunu kötü siyasetinizi örtmek için kullanmayın”

100 BİN LİRA ÜZERİNDEKİ KART SAYISI 61 MİLYON

Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık bülten verilerine göre birden fazla kredi kartı olanların tek kişi sayıldığı hesaplamaya göre 37,9 milyon kişinin kredi kartı bulunuyor. Toplamda ise 125 milyon 925 bin 12 adet kredi kartı bulunuyor. Ağustos 2024 verilerine göre toplam kartlar içinde 100 bin TL üzerindeki limitli kartların oranı yüzde 49,2 oldu. Bunun üzerinden yaklaşık olarak 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarının sayısı 61 milyon 955 bin 106 olarak hesaplanıyor.

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İSRAİL İLE İLİŞKİLER KESİLMEDİ

İktidar temsilcileri ‘İsrail ülkeye saldıracak’ söylemleriyle savunma sanayi için istendiği katkı payını savunsa da geçtiğimiz günlerde Filistin ile artan ihracat rakamları akıllara ‘Ticaret Filistin üzerinden devam mı ediyor?’ sorularını getirmişti. Ortaya çıkan ihracat verileri AKP iktidarının suskunluğu sonrasında ise İsrail ile ticari ilişkilerin işgal ve abluka altındaki Filistin üzerinden devam ettirmesi olarak yorumlandı. Tekstil ve hammaddelerinden demir ve demirdışı metallere kadar birçok kalemde yapılan ihracat oranındaki artış geçtiğimiz yıla oranla kat be kat arttı.