İsrail, Barselona Belediye Başkanı Collboni'nin Filistin'e girişini engelledi

İspanya'nın Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni'nin Filistin'e yapmak istediği ziyaret İsrail tarafından engellendi.

Barselona Belediyesi, İsrail'in engellemesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beytüllahim ve Ramallah belediye başkanlarının daveti üzerine kurumsal bir ziyaret için bugün Filistin'e gitmek üzere yola çıkan Belediye Başkanı Collboni'nin başlangıçta onaylanan vizesinin daha sonra Tel Aviv yetkilileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan son dakikada reddedildiğini bildirdi.

Collboni'nin ziyaretinin amacının "Filistin şehirleriyle işbirliğini ve şehirlerin barış aracıları olarak rolünü güçlendirmek", eski İsrail Başbakanı İzak Rabin ve eski Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Yaser Arafat'ın mezarlarına çiçek bırakılması, "B'Tselem" ve "Peace Now" gibi bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Barselona Belediyesi arasında yürütülen ortak projeler hakkında bilgi edinmek için Ürdün'de görüşmeler yapılmasını içerdiği kaydedildi.

"DÜŞMANCA BİR EYLEM"

Barselona Belediye Başkanı Collboni de ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in tavrını "diyaloğu arama girişimlerine karşı düşmanca bir eylem" olarak değerlendirdi.

Collboni, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümeti Filistin halkını yalnızlaştırmaya ve onların maruz kaldığı sürekli insan hakları ihlallerini dünyadan gizlemeye çalışıyor. Savunduğumuz şehirlerin diplomasisine ve özgürlüğe karşı direkt bir saldırı. Bu veto bizim kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. Filistin halkının haklarının tanınması, adalet ve barış için Barselona'dan yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Barselona Belediyesi geçen mayıs ayında, "uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme" ve "Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma" kararı almıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını mayıs ayında "insanlık dışı" olarak tanımlayan Barselona Belediye Başkanı Collboni'ye bir mektup gönderen Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac da "mevcut soykırım sırasında Filistin davasına verdiği cesur ve kapsamlı destek için" teşekkür etmişti.