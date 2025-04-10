İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştü

ABD ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) John Ratcliffe ile Kudüs'te bir araya geldiği bildirildi.

Netanyahu’ya Mossad Başkanı David Barnea’nın da eşlik ettiği belirtilirken, görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Netanyahu, 7 Nisan'da ABD’nin başkenti Washington D.C.’ye yaptığı resmi ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.