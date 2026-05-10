İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ile savaşın henüz bitmediğini" söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajın yayımlanan tanıtımında, savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulunarak, İran'ın askeri kapasitesinin hâlâ tehdit oluşturduğu mesajını verdi.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden çıkarılması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini savunan Netanyahu, bunun nasıl yapılacağı sorusunu "Oraya girip çıkaracaksınız" şeklinde yanıtladı.

Netanyahu, uranyumun Tahran ile anlaşma olsun ya da olmasın fiziksel olarak çıkarılabileceğini ve ABD'nin her iki seçeneği de desteklediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine "Oraya girmek istiyorum" dediğini öne süren Netanyahu, bu konuda detaylı açıklama yapmayı "askeri planlar hakkında bilgi veremeyeceğini" belirterek reddetti.

Netanyahu, İran'ın hâlâ ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu savunarak savaşın henüz bitmediğini söyledi.

İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın Netanyahu'ya İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu iddia etmişti.

İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.