İsrail Başbakanı Netanyahu kansere yakalandı

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun prostat kanserine yakalandığı öğrenildi.

Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler uzun süre kamuoyundan saklandı.

Resmi kaynaklar tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan sağlık raporuna göre, 76 yaşındaki Netanyahu’nun rahatsızlığı rutin kontroller sırasında fark edildi. Daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle operasyon geçiren Netanyahu’nun takip sürecinde yapılan görüntülemelerde küçük çaplı şüpheli bir bulguya rastlandı.

BİLİNÇLİ ERTELENDİ

Yapılan ileri tetkiklerin ardından erken evrede prostat kanseri teşhisi konuldu. Ancak bu gelişmenin kamuoyuna açıklanması bekletildi.

İddialara göre Netanyahu, hastalığının duyurulmasını bilinçli şekilde erteledi. Bu kararın arkasında ise devam eden bölgesel gerilimler ve özellikle İran’la yaşanan süreçte söz konusu bilginin siyasi veya psikolojik bir araç olarak kullanılmasının önüne geçme isteği yer aldı.

Tedavi sürecine ilişkin yapılan son açıklamalarda, Netanyahu’ya radyoterapi uygulandığı ve tedavinin olumlu sonuç verdiği belirtildi. Netanyahu da yaptığı değerlendirmede hastalığın erken aşamada kontrol altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.