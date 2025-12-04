İsrail Başbakanı Netanyahu, MOSSAD'a yeni başkan atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman'ı İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun çeşitli adaylarla görüşme yaptıktan sonra Goffman'ı Mossad Direktörü olarak atamaya karar verdiğini duyurdu.

Goffman'ın, Haziran 2026'da, 5 yıllık görev süresi sona erecek olan David Barnea'nın yerini alacağı aktarıldı. Goffman'ın atanmasına ilişkin talebin bugün Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi'ne sunulacağı bildirildi.

GAZZE SINIRINDA YARALANMIŞTI

İsrail ordusunda üst düzey pozisyonlarda görev yaptığı ve şu anda Netanyahu'nun askeri sekreteri olduğu belirtilen Goffman'ın, Tel Aviv yönetiminin "Diriliş Savaşı" olarak isimlendirdiği saldırılar boyunca tüm istihbarat servisleriyle, özellikle de Mossad ile sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

Gofmann'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırında ağır yaralandığı hatırlatıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmemekle eleştirilirken, güvenlik kurumlarının bu konuda zafiyet gösterdiğini öne sürüp başta dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar olmak üzere güvenlik şefleriyle ters düşmüştü.