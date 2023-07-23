İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçirdiği ameliyat nedeniyle 28 Temmuz'daki Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.
İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir.
İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.
Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldığı ve Başbakan'ın bugün akşam saatlerinde hastaneden ayrılmasının planlandığı duyurulmuştu.