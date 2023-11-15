İsrail Başbakanı Netanyahu, Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" söyledi ve yüzlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü: "Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."

Dünya 15.11.2023 19:33 Giriş: 15.11.2023 19:33

Güncelleme: 15.11.2023 19:39 Kaynak: AA

A- A A+

FOTOĞRAF: depophotos

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" söyledi ve yüzlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü. Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi: "Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik." Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi. İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail, Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı Hamas, Şifa Hastanesi’ni kullandığına dair iddiaları yalanladı