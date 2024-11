İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri El Masri hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

UCM, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığını söyledi.

UCM'den yapılan açıklamada, tutuklama emrinin "insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları" gerekçesiyle verildiği belirtildi. Açıklamaya göre mahkeme, bu suçların, "en az 8 Ekim 2023'ten en az 20 Mayıs 2024'e kadar (başvurunun yapıldığı tarih) işlendiğine dair kanıtlar tespit etti.

Açıklamada, Netanyahu ve Gallant'ın "aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak" kullanarak savaş suçu, cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler ile de insanlığa karşı suç işledikleri belirtildi.

Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more ⤵️ https://t.co/opHUjZG8BL