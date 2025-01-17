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İsrail Başbakanlık Ofisi duyurdu: Güvenlik Kabinesi, ateşkes ve esir takası anlaşması için toplandı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Toplantı öncesinde, Başbakan Netanyahu başkanlığında Doha'dan dönen müzakere heyeti ile anlaşmanın uygulanmasına ilişkin operasyonel güvenlik değerlendirmesi yapıldı" denildi.

Dünya
  • 17.01.2025 10:56
  • Giriş: 17.01.2025 10:56
  • Güncelleme: 17.01.2025 15:21
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Başbakanlık Ofisi duyurdu: Güvenlik Kabinesi, ateşkes ve esir takası anlaşması için toplandı
Fotoğraf: AA / Arşiv

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanlık'ta Güvenlik Kabinesi görüşmeleri başladı. Toplantı öncesinde, Başbakan Netanyahu başkanlığında Doha'dan dönen müzakere heyeti ile anlaşmanın uygulanmasına ilişkin operasyonel güvenlik değerlendirmesi yapıldı."

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığı duyurusuna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için dün sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün toplanacağı duyurulmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sabah saatlerinde yaptığı diğer açıklamada, Kabine'nin bugün toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.

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