İsrail Başbakanlık Ofisi duyurdu: Güvenlik Kabinesi, ateşkes ve esir takası anlaşması için toplandı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanlık'ta Güvenlik Kabinesi görüşmeleri başladı. Toplantı öncesinde, Başbakan Netanyahu başkanlığında Doha'dan dönen müzakere heyeti ile anlaşmanın uygulanmasına ilişkin operasyonel güvenlik değerlendirmesi yapıldı."

The Security Cabinet discussion has begun, at the Prime Minister's Office.



Before the meeting, an operational security assessment was held on the implementation of the agreement, chaired by Prime Minister Netanyahu, together with the negotiating team which has returned from Doha pic.twitter.com/3uPMwTSO3U — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2025

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığı duyurusuna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için dün sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün toplanacağı duyurulmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sabah saatlerinde yaptığı diğer açıklamada, Kabine'nin bugün toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.