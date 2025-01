İsrail Başbakanlık Ofisi duyurdu: Güvenlik Kabinesi, ateşkes ve esir takası anlaşması için toplandı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanlık'ta Güvenlik Kabinesi görüşmeleri başladı. Toplantı öncesinde, Başbakan Netanyahu başkanlığında Doha'dan dönen müzakere heyeti ile anlaşmanın uygulanmasına ilişkin operasyonel güvenlik değerlendirmesi yapıldı."

