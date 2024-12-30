İsrail Başbakanlık Ofisi'nden ameliyat olan Netanyahu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ameliyatının başarılı geçtiği ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği kaydedildi.

Ameliyatın komplikasyonsuz sona erdiği vurgulanan açıklamada, “Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık” denildi.

Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Başbakan Netanyahu'nun hastanenin yer altı bölümündeki özel hasta odasına alındığı bildirildi.