İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüşmesinden fotoğraf paylaşıldı.

Dünya
  • 10.10.2025 01:40
  • Giriş: 10.10.2025 01:40
  • Güncelleme: 10.10.2025 01:41
Kaynak: ANKA
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu, Witkoff ve Kushner'in kabine toplantısındaki fotoğraflarını yayınladı
FOTOĞRAF: ANKA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüşmesinden fotoğraf paylaşıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netenyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile birlikte, bakanların Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planının ilk aşaması hakkında oylama yapması beklenen kabine toplantısına katıldığına dair fotoğrafları yayınladı.

