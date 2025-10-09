İsrail Başbakanlık Ofisi: Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a verin

İsrail, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Nobel Barış Ödülü'nü Donald Trump'a verin, o bunu hak ediyor” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsele yer verildi.

Görsel'de İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump büyük bir madalya taktığı görülüyor.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi yarın TSİ ile 12.00’de belli olacak.