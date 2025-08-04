İsrail basını aktardı: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ni işgal etme ve rehinelerin olabileceği bölgeler de dahil olmak üzere geniş çaplı operasyonlar başlatma kararı aldığı bildirildi.

Sky News Arabia'nın aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden üst düzey bir yetkili, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Karar verildi, Gazze Şeridi'ni işgal edeceğiz" dedi.

Kanal 12 ise Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırıyı genişletme ve Şeridin tamamını ele geçirme eğiliminde olduğunu belirtti.

YEDİOTH AHRONOTH'UN AKTARIMINA GÖRE İÇ KRİZ VAR

İşgal kararı, İsrail'in kendi içinde de tartışmalara yol açtı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, "Gazze Şeridi'nin işgali Genelkurmay Başkanına (Eyal Zamir) uymuyorsa, istifasını sunsun" diyerek tepki gösterdi. Aynı yetkililer, operasyonların rehinelerin bulunduğu bölgelerde de yapılacağını vurguladı.

REUTERS'A GÖRE SALI GÜNÜ NETLEŞECEK

Reuters'ın haberine göre ise, Netanyahu'nun salı günü kabineyi toplayarak işgal konusunu resmileştirmesi bekleniyor. Öte yandan, Likud Partisi'nden Knesset üyesi Avihai Buron, operasyonun rehineler için riskli olduğunu ancak Hamas'ı yok etmek için gerekli olduğunu savundu.

Ancak, Knesset üyesi Gilad Kariv karara karşı çıkarak, Gazze'yi işgal etme kararını "hayatta kalan rehineler için bir idam cezası, güvenlik, insani ve diplomatik bir felaket" olarak değerlendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Başbakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları genişletme kararı verdiğini aktardı.

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi’nde saldırıların genişletilmesi kararını güvenlik kurumlarıyla yaşanan görüş ayrılığına rağmen verdiğini söyleyen bakanlar, Başbakan'ın görüşmelerde "Şeridin işgali" ifadesine de cümleleri arasında yer verdiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurmuştu.

GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.