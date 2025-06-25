İsrail basını: Ateşkesin ihlal edilmesine sinirlenen Trump, Netanyahu'ya "Saldırıyı hemen durdur" diye bağırdı

İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından varılan ateşkese rağmen, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran’ı hedef alması ABD’yi rahatsız etti.

Jerusalem Post gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında 24 Haziran sabahı gerçekleşen telefon görüşmesi son derece gergin geçti.

Haberde, Trump’ın Netanyahu’ya “Saldırıyı hemen durdur” diyerek yüksek sesle müdahalede bulunduğu, Netanyahu’nun ise görüşme boyunca yalnızca teşekkür etmekle yetindiği belirtildi.

Aynı kaynak, Trump’ın ateşkesi büyük bir diplomatik kazanım olarak gördüğünü ve “kimsenin bu anlaşmayı baltalamasına izin vermeyeceğini” net biçimde ifade ettiğini aktardı.

Görüşmenin ardından İsrail ordusunun, Tahran’daki planlanan hedeflerin çoğunu iptal ettiği; yalnızca bir radar istasyonunun vurularak operasyonun sembolik düzeyde tutulduğu bildirildi. Saldırının ardından İsrail jetlerinin bölgeden çekildiği kaydedildi.

Ayrıca, Washington’un Katar üzerinden Tahran’a mesaj ileterek, karşılıklı saldırıların durdurulması gerektiği yönünde uyarıda bulunduğu da öne sürüldü.

ATEŞKES SONRASI İLK KRİZ

Başkan Trump, İsrail ile İran arasındaki 12 günlük savaşın ardından iki tarafın ateşkes konusunda uzlaştığını 22 Haziran’da duyurmuştu. Ancak anlaşmadan saatler sonra İsrail, İran tarafından yeni bir füze saldırısı yapıldığını iddia ederek Tahran’a yönelik yeni bir hava operasyonu başlattı.

Trump ise bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, “İsrail’in bu sabahki tavrından memnun değilim. İran’dan da hoşnut değilim ama ateşkesi ihlal eden bu adımı kabul edemem” diyerek iki tarafı da uyarmış, barış sürecinin devamı için kararlı olduklarını ifade etmişti.