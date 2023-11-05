İsrail basını: Gazze'ye yönelik savaşın maliyeti 51 milyar dolar

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi, "Maliye Bakanlığı'nın olayların 8 ay ile 1 yıl arasında devam etmesini beklediğini" aktardı. Bu durumda savaşın maliyetinin 51 milyar dolar olmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik devam eden yoğun saldırılarının devlet bütçesine maliyetinin 200 milyar şekel (yaklaşık 51 milyar dolar) olmasının beklendiği belirtildi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un Maliye Bakanlığı'nın "savaşın devlet hazinesine maliyeti" konusundaki beklentisine dair haber yayınladı.

Savaşın İsrail bütçesine maliyetinin 200 milyar şekele ulaşacağı tahmin edilirken, bu meblağın ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ettiği kaydedildi.

İsrail'in savaş durumuna ilişkin beklentilerine yer verilen haberde, "Olayların 8 ay ile 1 yıl arasında devam etmesi, büyük kısmı Gazze'de yoğunlaşan çatışmaların devam etmesinin" öngörüldüğü aktarıldı.

"Kuzey cephesi" olarak adlandırılan Lübnan sınırında yoğunluk beklenmediği ve 35 bin yedek askerin yakında göreve başlayacağı aktarılan haberde, olayların "Yemen ve İran'a yayılmayacağı" ifadelerine yer verildi.