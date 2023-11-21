Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail basını Hamas'ın 80 esiri serbest bırakacağını iddia etti

İsrail basını, Hamas'ın İsrail ile muhtemel anlaşmada 80 esiri serbest bırakacağını ileri sürdü.

Dünya
  • 21.11.2023 20:49
  • Giriş: 21.11.2023 20:49
  • Güncelleme: 21.11.2023 20:52
Kaynak: AA
İsrail basını Hamas'ın 80 esiri serbest bırakacağını iddia etti

Jerusalem Post gazetesine göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında bu akşam açıklanması beklenen esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, Hamas'ın anlaşma kapsamında elindeki esirlerden 80'ini serbest bırakacağı iddiasında bulundu.

Haberde, esir takası anlaşmasına ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam önce Savaş Kabinesi, ardından Güvenlik Kabinesi, son olarak da normal kabine Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşecek.

Bu görüşmelerin ardından İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına onay verilmesi bekleniyor.

İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 108’e yükseldi
İsrail ordu sözcüsü sorulara kızınca yayından alındı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 