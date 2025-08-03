İsrail basını: İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze’de ateşkes sağlanamayınca ABD ziyaretini iptal etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze’de Filistinli direniş gruplarıyla kalıcı ateşkes anlaşmasına varılamaması nedeniyle salı günü planlanan Washington ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Zamir, Washington’a ziyaretini Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkes sağlanmasında ilerleme kaydedilmesine bağladı ancak bu gerçekleşmedi.

Ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve kamuoyunun esirler konusundaki baskısının artmasıyla Zamir, "yerinin İsrai olduğunu" belirtti

Zamir’in, ziyaretini iptal kararının "ahlaki ve operasyonel sorumlulukların, üst düzey diplomatik programların dahi önüne geçtiğini göstermek" amacı taşıdığı ifade edilen haberde, bu mesajın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceğini korumak için savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaları kasıtlı olarak engellediğine dair iddialara da dolaylı bir gönderme olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ziyaret kapsamında Zamir’in, Florida’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) merkezinde görevden ayrılacak olan General Michael Erik Kurilla'nın veda törenine katılması bekleniyordu.

Zamir ayrıca Washington’da üst düzey savunma ve istihbarat yetkilileriyle, askeri istihbarat ve CIA temsilcileriyle ve bazı Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle bir dizi toplantı da planlanmıştı. Görüşmelerde, Gazze’deki son askeri saldırıların sonuçları ve ABD ile İsrail orduları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin ele alınacağı kaydedildi.

Ziyaretin iptali, son günlerde İsrail'in siyasi ve askeri liderliği arasında savaşın yönetimi ve Gazze’deki esirler dosyasına ilişkin ciddi görüş ayrılıklarının medyaya yansıdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.