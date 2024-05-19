İsrail basını: Lübnan'dan atılan roket nedeniyle Malikiye'de yangın çıktı

İsrail basını, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyindeki Yukarı Celil kentinin Malikiye bölgesine atılan roket nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bir füze, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil kentindeki Malikiye bölgesine düştü. Roket saldırısı sonucu çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hizbullah, Malikiye bölgesinde, bugün bir İsrail askeri aracının hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.