İsrail basını: Mossad Direktörü İran'a saldırı çağrısı yaptı

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın İran'a saldırı çağrısı yaptı.

İsrail basınında yer alan haberde, Barnea'nın üst düzey isimlerin katıldığı kapalı toplantıda Husilerin füze ve İHA saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Barnea'nın Husilerin füze ve İHA saldırılarına "yanıt olarak" Yemen yerine İran'a saldırı düzenlenmesi önerisinde bulunduğu ifade edildi.

HUSİLER 21 ARALIK'TA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Husilerin 21 Aralık'ta attığı füze İsrail'e ait hava savunma sistemleri tarafından engellenememiş ve Tel Aviv'e düşmüştü.

Saldırıda 16 İsrail yaralanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husilere yanıt vermeye devam edeceklerini söylemişti.