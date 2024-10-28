İsrail basını: Netanyahu, Mısır’ın 2 günlük ateşkes önerisini reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iki günlük ateşkes teklifinin reddettiği öne sürüldü.

İsrail basının aktardığına göre dün (27 Ekim Pazar) Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelen İsrail, ABD, Mısır ve Katar temsilcileri Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakerelerini görüştü.

Toplantıda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Gazze Şeridi’nde 2 günlük ateşkes önerisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından reddedildi.

İsrail kabinesinin toplantısı sırasında gündeme getirilen Mısır’ın önerisi İsrailli bakanların büyük bir kısmından destek gördü.

Ancak öneriye Aşırılık yanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Netanyahu’nun karşı çıktığını kaydeden İsrail basını Tel Aviv yönetiminin öneriyi reddetme kararı aldığını öne sürdü.

Haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun iki günlük ateşkesin Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasından önce uygulanacak olması nedeniyle karşı çıktığı aktarıldı.

Önerinin oylamaya sunulmadığı bildirilen haberde, önerinin “değiştirilmesi” için Mısır’a gönderildiği kaydedildi.