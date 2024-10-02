İsrail basını yazdı: Tel Aviv, İran’a ne zaman ve nasıl karşılık verecek?

İsrail'in Tahran'ın füze saldırısına "ilerleyen günlerde" karşılık vereceği ve İran'a ait petrol rafinerilerini hedef almayı planladığı iddia edildi.

İsrail'in Walla haber sitesi, Tel Aviv'in "ilerleyen günlerde İran'ın füze saldırısına "önemli misillemeye" hazırlandığını ileri sürdü.

Adı açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, Tel Aviv'in İran'a yönelik "misillemesinin" ilerleyen günlerde olacağı savunuldu.

'İSRAİL, PETROL RAFİNELERİNİ VE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ VURABİLİR'

Haberde, İsrail'in füze saldırısına karşılık Tahran'da petrol rafinerilerini vurmayı hedeflediği, İran'ın hava savunma sistemlerinin de vurulabileceği iddiasına yer verildi.

İran'dan İsrail'e yönelik atılan bazı füzeler, Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya kentine düştü. (AA)

Haberde, İran'daki üst düzey isimlere suikast düzenlenmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu aktarıldı.

İsrailli yetkililerin İran'ın füze saldırısına yönelik misillemenin nisan ayındakine oranla "daha büyük olacağını" söylediği kaydedildi.

Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtildi.

Tel Aviv'in İran'a verilecek karşılığı ABD yönetimiyle istişare edeceği kaydedildi.

Bazı füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarındaki Dura bölgesine düştü. (AA)

İRAN'IN İSRAİL'E YÖNELİK FÜZE SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.