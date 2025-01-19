İsrail basınına göre, Hamas serbest bırakılacak 3 esirin listesini teslim etti
İsrail basını, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim ettiğini duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bugün serbest bırakılacak İsrailli kadın esirlerin listesi, arabuluculara iletildi.
İsrail'in kısa süre içinde listeyi teslim alması bekleniyor.
İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti.