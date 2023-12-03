İsrail basınına göre Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı Gazze saldırıları sonrası derinleşti

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarının Savunma Bakanı Yoav Gallant ile arasındaki eski anlaşmazlıkları daha da derinleştiğini yazdı.

Gazetenin, Savunma Bakanı Gallant'ın dün Netanyahu'nun ortak basın toplantısı teklifini reddetmesini, "tercihini yaptı" başlığıyla duyurduğu haberinde, ikili arasındaki anlaşmazlığın derinleştiği yorumu yapıldı.

Haberde, Gallant'ın ortak basın toplantısı teklifini reddetmesinin gerekçe olarak, "Netanyahu'nun savaş kabinesi üyelerini Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasındaki başarıya ortak etmeyi tercih etmemesi" gösterildi.

Savunma Bakanlığı basın ofisinin Gallant'ın söz konusu basın toplantısına davet edilmediği yönündeki açıklamalarına yer verilen haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi ile Savunma Bakanlığı ofislerinin farklı yöndeki açıklamalarına ve iki kurum arasındaki anlaşmazlığa vurgu yapıldı.