İsrail basınına göre, savaşın ilk 6 ayında 550 bin İsrailli ülkeyi terk etti

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden sonraki ilk 6 ay içinde 550 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

İbranice yayın yapan özel bir haber sitesinin Nüfus ve Göç İdaresinin verilerine dayandırdığı haberinde, yaklaşık 550 bin İsraillinin, savaşın ilk 6 ayında ülkeyi terk ettiği ve hala dönmediği belirtildi.

Haberde, savaş nedeniyle ülkeden geçici olarak kaçma ya da dönmede zorluk çekme durumunun kalıcı göçe dönüştüğü kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarını sürdürürken, 8 Ekim'den bu yana da Lübnan sınırında Hizbullah'la çatışmaya devam ediyor.