İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Atina'daki büyükelçiliği personelini tahliye etti

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in Atina Büyükelçiliği personelinin, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı yapılan protestolar nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Yunanistan'da sol görüşlü grupların 10 Ağustos'ta "Gazze Yürüyüşü" düzenleyeceği hatırlatıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarının "antisemitik" olduğuna ve İsrailli turistlerin güvenliğine ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti.

KKE'den yapılan açıklamada, "İsrail Büyükelçisi'nin Atina'da yaptığı rezil açıklamalar sadece bir katil devleti temsil etmesinden değil aynı zamanda Yunan hükümetinin İsrail ile stratejik ittifak bahanesiyle Filistin halkına karşı işlenen suçların temel savunucusu haline gelmesinden kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Katz, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganların "antisemitik" olduğunu ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını ileri sürmüştü.